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На війні в Україні загинув чеський доброволець

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Субота 11 червня 2022 16:52
На війні в Україні загинув чеський доброволець Фото: на війні в Україні загинув чеський доброволець (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

На війні проти російських окупантів загинув доброволець з Чехії. Чоловік був родом із Тршебича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Czech Radio.

Смерть громадянина Чехії підтвердив міністр закордонних справ Ян Липавський. За його словами, чоловік допомогав нашим бійцям звільняти Донбас від російських окупантів.

Доброволець загинув внаслідок попадання мінометної гранати.

Зазначається, що у травні 100 чеських добровольців отримали дозвіл від президента країни Мілоша Земана щодо приєднання до армії України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Луганській області, під час евакуації, в результаті ворожого обстрілу загинув журналіст Франції. Як відзначила міністр закордонних справ Катрін Колона, Франція створила спеціальну групу для розслідування обставин загибелі свого громадянина.

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