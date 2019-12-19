Колишні члени НАЗК перед звільненням виплатили собі за 100-180 тисяч гривень

Фото: Наталія Новак (facebook.com/novak.udar)

Через виплат матеріальної допомоги в бюджеті НАЗК не залишилося коштів на зарплату

Перед звільненням члени Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) виплатили собі від 100 до 180 тисяч гривень матеріальної допомоги. Про це заявила тимчасово виконуюча обов'язки керівника НАЗК Наталія Новак, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, матеріальну допомогу собі виплатили всі п'ять членів і виконуючий обов'язки керівника НАЗК. При цьому Новак зазначила, що такі дії передбачені законодавством.

"Коли я прийшла в НАЗК, керівництво самоліквідувалося, там вже нікого не було. Всі вони звільнилися, забрали трудові книжки, виплатили собі матеріальну допомогу на соціально-економічні потреби. Я не пам'ятаю точну суму, але мова йде про всіх п'ятьох членів НАЗК і одного виконуючого обов'язки керівника апарату НАЗК. І це були суми від 100 до 180 тисяч гривень", - розповіла Новак.

За її словами, у зв'язку з виплатою матеріальної допомоги у агентства не залишилося коштів у бюджеті для виплати зарплат.

Нагадаємо, 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є вдосконалення діяльності НАЗК. 20 жовтня Кабмін призначив Наталію Новак тимчасово виконуючої голови НАЗК.

Також РБК-Україна писало, що 16 грудня конкурсна комісія обрала новим головою НАЗК Олександра Новікова. За його кандидатуру проголосували одноголосно - всі 6 членів конкурсної комісії.