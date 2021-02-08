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Колишній судді райсуду Києва повідомили про підозру у справі Майдану

Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура повідомила про підозру колишній судді одного з районних судів Києва у справі Майдану. Вона підозрюється у перешкоджанні проведенні мітингів та демонстрацій під час подій 2013-2014 років.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

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Слідство встановило, що підозрювана, перебуваючи на посаді судді, 23 січня 2014 року без доказів притягнула до адмінвідповідальності трьох осіб за нібито "невиконання водіями вимог про зупинку".

"Вказані особи 29 грудня 2013 року були учасниками руху колони транспортних засобів від вулиці Хрещатик до резиденції колишнього президента України "Межигір’я" в селі Нові Петрівці, Київської області", - розповіли в прокуратурі.

Щоб залякати мітингувальників, підозрювана призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення - позбавлення права керування автомобілем.

Це рішення потім скасували в апеляційному суді, а справи щодо мітингувальників були закриті у зв’язку з відсутністю події та складу порушення.

Тепер колишній судді загрожує покарання у вигляді позбавленні волі на термін до 5 років. Це максимальне покарання, передбачене статтею 340 КК України, за якою їй оголосили підозру.

Нагадаємо, наприкінці січня суд дозволив заочне розслідування проти колишнього міністра оборони у справі Майдану. Екс-міністра підозрюють в участі у в угрупуванні, яке здійснювало злочини проти мітингувальників.

Також РБК-Україна писало, що суд дозволив заочне розслідування проти екс-командувача внутрішніх військ МВС у справі Майдану.

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