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Суд дозволив заочне розслідування проти екс-командувача внутрішніх військ МВС

Київ, Четвер 21 січня 2021 11:41
Суд дозволив заочне розслідування проти екс-командувача внутрішніх військ МВС
Фото: суд (yaizakon.com.ua)
Автор: Андрій Козловський

Печерський районний суд Києва дозволив провести досудове розслідування проти колишнього командувача внутрішніх військ МВС України. Його підозрюють в участі у в угрупуванні, яке здійснювало злочини проти активістів Майдану.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ, міністра оборони та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року ряду тяжких та особливо тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що підозрюваний наразі переховується від слідства, тому досудове розслідування будуть проводити за його відсутності.

Зазначимо, у період з 2012 по 2014 року посаду командувача внутрішніх військ МВС України обіймав генерал-лейтенант Станіслав Шуляк.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальні акти стосовно колишнього прокурора та слідчого по справі Майдану. Прокурор погодив підозру трьом учасникам протесту, а слідчий незаконно затримав активіста.

Також РБК-Україна писало, що вирок колишнім співробітникам спецпідрозділу "Беркут" можуть винести в середині наступного року. До кінця весни можуть бути судові дебати.

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