Колишньому перекладачеві Гройсмана продовжили арешт

Фото: Станіслав Єжов (УНІАН)

Арешт Єжову було продовжено до 21 липня

Голосіївський районний суд міста Києва продовжив арешт колишньому перекладачеві прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіславу Єжову, якого звинувачують у державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Прокурор Ігор Кринін у зв'язку із завершенням терміну арешту Єжова подав клопотання про продовження утримання під вартою.

Він пояснив такий крок тим, що на волі, підсудний, на його думку, може зникнути, чинити тиск на свідків або продовжити здійснювати правопорушення. Прокурор заявив, що Єжов може втекти в РФ, так як раніше часто туди їздив, а російські спецслужби нібито планували оформити йому громадянство.

Адвокат Валентин Рибін заперечив проти задоволення клопотання. За його словами, Єжов обвинувачується у вчиненні конкретних дій - в тому, що він пересилав по електронній пошті матеріали про роботу уряду співробітникові російської розвідки на ім'я Олександр. Однак, на думку захисника, в ході судового слідства прокуратура не змогла довести те, що документи могли нашкодити Україні, і те, що вони адресувалися саме російському розвіднику. Тому, як вважає адвокат, немає жодних підстав тримати його клієнта в СІЗО.

Сам Єжов у своєму виступі висловив протест у зв'язку з тим, що засідання у справі відбуваються рідко, і на них не розглядається тільки продовження арешту.

Разом зі своїм адвокатом Єжов попросив суд відпустити його з-під варти.

Суддя Олена Первушина, яка головувала на засіданні, пояснила рішення про продовження арешту Єжова тим, що стаття є особливо тяжкої і не передбачає іншого запобіжного заходу. При цьому суддя визнала, що під час суду ризики перебування обвинуваченого на свободі дійсно зменшилися, але не наскільки, щоб звільнити його з-під варти. Арешт Єжову було продовжено до 21 липня.

Наступне засідання у справі заплановане на 2 липня.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року співробітники Служби безпеки затримали агента російських спецслужб в Секретаріаті Кабінету міністрів України. Ним виявився Станіслав Єжов. 22 грудня 2017 року суд обрав Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 лютого.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня 2018 року Єжов заявив, що докази прокуратури не доводять його провину. Додамо також, що адвокат Валентин Рибін заявив, що його обвинувачений розголошував інформацію, яка не є державною таємницею.