Колишнього президента Румунії офіційно звинуватили у злочинах проти людяності

Фото: Іон Ілієску (скрін відео)

Прокурори звинуватили Іона Ілієску у формуванні групи в грудні 1989 року з метою отримання влади і політичної легітимності

Колишнього президента Румунії Іона Ілієску офіційно звинуватили у злочинах проти людяності під час антикомуністичної революції 1989 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прокурори звинуватили Іона Ілієску у формуванні групи в грудні 1989 року з метою отримання влади і політичної легітимності.

"Користуючись заявами і телебаченням, група брала участь у "широкій діяльності з брехні і дезінформації" після того, як Чаушеску залишив столицю 22 грудня 1989 року", - заявив головний прокурор Румунії Лазар Аугустін.

Згідно з цією схемою розгорівся загальний "психоз тероризму", який спровокував "братовбивчий вогонь, хаотичні перестрілки і суперечливі військові накази", що призвело до загибелі 862 осіб і поранення ще 2150 чоловік після повалення режиму Чаушеску.

Крім того, прокурори відзначили, що в той час було використано понад 13 млн куль. Звинувачення і поспішно організована страта Чаушеску і його дружини Олени також були частиною схеми, яку проводили "в симулированном кримінальному процесі" 25 грудня 1989 року.

Сам 89-річний Ілієску неодноразово заявляв, що не винен у будь-яких звинуваченнях і стверджував, що готовий зустріти суд історії.

Ілієску обіймав посаду президента Румунії в 1990-1996 роки і 2000-2004 рр..

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишньому президенту країни Іоном Ілієску пред'явили звинувачення у злочинах проти людяності, пов'язані з подіями під час антикомуністичного повстання в грудні 1989 року.