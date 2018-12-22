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Екс-президента Румунії звинувачують у злочинах проти людяності

Новини » Суспільство    22.12.2018 - 00:59
Екс-президента Румунії звинувачують у злочинах проти людяності
Фото: Іон Ілієску (скрін відео)

Підтримані в 1989 році Ілієску військові заходи сприяли насильства, в результаті чого загинуло понад 860 осіб

В Румунії колишньому президенту країни Іоном Ілієску пред'явили звинувачення в злочинах проти людяності, пов'язані з подіями під час антикомуністичного повстання в грудні 1989 року, коли загинули понад 860 осіб. Про це повідомила прокуратура в Бухаресті, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За висновком прокуратури, підтримані в 1989 році Ілієску військові заходи сприяли насильству після повалення диктатора Ніколае Чаушеску, в результаті чого загинули понад 860 осіб.

Наголошується, що Ілієску при Чаушеску був міністром, а потім - головою Фронту національного порятунку. З 2000 по 2004 роки він обіймав посаду президента Румунії.

Крім Ілієску, перед судом постануть колишній віце-прем'єр Румунії Джелу Войкан-Войкулеску і троє інших обвинувачених.

Войкулеску в інтерв'ю румунському телебаченню заявив про свою невинність і назвав весь судовий процес актом політичної помсти.

Процес проти колишнього секретаря ЦК компанії Румунії Ілієску був припинений в 2015 році, але в 2016 році його відновили за рішенням касаційного суду.

Нагадаємо, Європейський парламент 11 грудня проголосував за прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенського безвізовий простір.

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