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Кличко призвал Верховную Раду не лишать армию помощи от столицы на 8 млрд грн

Киев, Среда 16 июля 2025 10:58
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Кличко призвал Верховную Раду не лишать армию помощи от столицы на 8 млрд грн Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко призвал народных депутатов не лишать защитников помощи столичной общины. А жителей Киева средств на медицину, образование и социальные выплаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Он обратился к народным депутатам не лишать жителей Киева необходимых средств для обеспечения надлежащего медицинского обслуживания, образования и социальных выплат.

"И не лишать наших защитников помощи столичной общины. Сегодня, благодаря сознательным депутатам голосов на внесение к рассмотрению этой дичи не хватило. Но, зная методы Слуг, законопроект могут, в нарушение регламента, втихаря запихнуть и попытаться протащить на завтрашнем заседании", - заявил Кличко.

Он напомнил, что сегодня в парламенте Слуги пытались протащить - поставить в повестку дня - законопроект, который лишит бюджет столицы 8 млрд грн.

"Это - средства киевлян на помощь армии, закупку необходимого оснащения нашим защитникам, на реабилитацию военных, выплаты ветеранам и их семьям, на обеспечение медицины и образования в городе и социальные расходы. То есть, делают все, чтобы довести столицу до упадка", - сообщил мэр Киева.

Все это, по его словам, преследует политическую цель.

"Сказать: видите, Кличко, мол, не справился... И особенно цинично такое производить во время войны. Пренебрегая и интересами военных, которым мы помогаем, и интересами киевлян, для которых пытаемся создать комфорт даже в таких сверхсложных условиях. И это когда Киев отдает в Госбюджет 60% НДФЛ, а также военный и силовой НДФЛ", - подытожил Виталий Кличко.

О чем речь

Сегодня Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №13439-3 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов (авторы - Юлия Гришина и Олег Бондаренко).

Им с 1 августа до 31 декабря 2025 года планируется забрать 10% налога на прибыль, который обычно идет в бюджет Киева. По оценкам народных депутатов, речь идет о 8 млрд гривен. Деньги предлагается передать в Резервный фонд государственного бюджета.

Также сегодня законопроект №13439-3 был поставлен на голосование о внесении в повестку дня. "За" - 211 голосов, решение не принято.

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