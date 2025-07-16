Кличко призвал Верховную Раду не лишать армию помощи от столицы на 8 млрд грн

Мэр Киева Виталий Кличко призвал народных депутатов не лишать защитников помощи столичной общины. А жителей Киева средств на медицину, образование и социальные выплаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Он обратился к народным депутатам не лишать жителей Киева необходимых средств для обеспечения надлежащего медицинского обслуживания, образования и социальных выплат.

"И не лишать наших защитников помощи столичной общины. Сегодня, благодаря сознательным депутатам голосов на внесение к рассмотрению этой дичи не хватило. Но, зная методы Слуг, законопроект могут, в нарушение регламента, втихаря запихнуть и попытаться протащить на завтрашнем заседании", - заявил Кличко.

Он напомнил, что сегодня в парламенте Слуги пытались протащить - поставить в повестку дня - законопроект, который лишит бюджет столицы 8 млрд грн.

"Это - средства киевлян на помощь армии, закупку необходимого оснащения нашим защитникам, на реабилитацию военных, выплаты ветеранам и их семьям, на обеспечение медицины и образования в городе и социальные расходы. То есть, делают все, чтобы довести столицу до упадка", - сообщил мэр Киева.

Все это, по его словам, преследует политическую цель.

"Сказать: видите, Кличко, мол, не справился... И особенно цинично такое производить во время войны. Пренебрегая и интересами военных, которым мы помогаем, и интересами киевлян, для которых пытаемся создать комфорт даже в таких сверхсложных условиях. И это когда Киев отдает в Госбюджет 60% НДФЛ, а также военный и силовой НДФЛ", - подытожил Виталий Кличко.