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Бюджетный курс гривны к доллару не является для НБУ ни прогнозом, ни целью, - Пышный

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины не ориентируется на курс гривны по отношению к доллару, который правительство закладывает в своих расчетах в государственный бюджет. Но центробанк сотрудничает с органами, для которых важен бюджетный курс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Курс, который был заложен в государственный бюджет, не является ни прогнозом, ни целью для Национального банка. Это определенный расчетный параметр, который закладывается, как мы видим ретроспективно, он может быть изменен", - сказал он.

Глава НБУ напомнил, что подобные разъяснения центробанк делает каждый год, когда начинается бюджетный процесс.

Пышный отметил, что НБУ осознает свой мандат по курсовой стойкости и инфляционной стабильности.

Глава НБУ отметил, что динамика курса зависит от многих факторов. В частности, положительные моменты привели к тому, что курс остается стабильным.

"Сейчас мы видим несовпадение фактических показателей с расчетными", - сказал он. (В бюджете-2023 заложен курс 42,2 грн/доллар, а НБУ держит курс 36,6 грн/доллар - ред.).

Комментируя заявление министра финансов Сергея Марченко о том, что для Минфина желательно была бы девальвация к бюджетному курсу, Пышный отметил: "Мы очень внимательно, с пониманием и соответствующим уважением относимся к позиции и заявлениям, которые раздаются от наших коллег у правительства. Я не иронизирую".

По его словам, сотрудничество с правительством и министерствами позволяет сохранить стабильность и получить помощь от международных партнеров.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджетный прогноз Минэкономики по среднегодовому курсу гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар.

Обычно прогноз Минэкономики не совпадает с реальным курсом. К примеру, в госбюджете заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен. Однако НБУ держит официальный курс на уровне 36,6.

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