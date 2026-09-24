Бюджетный iPhone 18e задерживается: сколько он будет стоить и чем отличаться

Apple впервые не показала базовый iPhone 18 в сентябре на большой презентации - стандартная модель и бюджетный iPhone 18e выйдут только весной 2027 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacWorld.
Сентябрьская презентация Apple прошла без анонса стандартного iPhone 18 или доступного iPhone 18e - вместо этого публике показали iPhone 18 Pro, Pro Max и инновационный складной iPhone Duo.
Ожидается, что более молодые модели дебютируют весной 2027 года, вероятно, в марте или апреле. Благодаря этому промежуточное поколение iPhone 17 будет оставаться на полках магазинов около 18 месяцев.
Такая стратегия имеет несколько причин:
Оптимизация производства: распределение выпуска большого количества моделей упрощает логистику и цепи поставки.
Внимание к флагманам: премиальные модели получают максимум внимания покупателей в ключевой осенний период продаж.
Второе окно релизов: весеннее событие позволит Apple снова поднять интерес к бренд-линейке вместе с выходом потенциального iPhone Air 2.
Аналитики также отмечают, что Apple рассматривает возможность отказаться от названия iPhone 18 для стандартной версии, превратив тонкий iPhone Air 2 в основной базис линейки.
Обе будущие новинки выйдут весной 2027 года, однако имеют существенную разницу в позиционировании и железе:
Стандартный iPhone 18 (цена от 899 долларов)
Бюджетный iPhone 18e (цена от 699 долларов)
Оба смартфона получат новый базовый чип A20, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу.
Хотя его полные спецификации сейчас засекречены, ожидается 6-ядерный CPU и существенно ускоренный модуль Neural Engine для работы с искусственным интеллектом.
Больше дискуссий вызывает объем оперативной памяти. Аналитики колеблются между 9 ГБ и 12 ГБ, и эта цифра критическая: именно от объема RAM зависит поддержка новых функций iOS 27 (в частности, обновленных персонализированных голосовых возможностей Siri и локального диктования).
В системе камер ключевые изменения коснутся стандартной модели - iPhone 18 будет иметь более чувствительную селфи-камеру на 24 МП против 12 МП в бюджетном 18e.
Из-за роста стоимости компонентов - в частности DRAM и NAND-памяти от Samsung - Apple уже подняла стартовые ценники.
Так, актуальные iPhone 17 и 17e достигли отметок в 899 и 699 долларов. Будущие iPhone 18 и 18e рискуют сохранить повышенные цены или дополнительно подорожать на момент релиза в 2027 году.