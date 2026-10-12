Бюджетный Android вместо "мозга": как смартфон управляет роботом PhoneBot

Андроид имеет высоту 48 сантиметров и весит 1,8 килограмма. На данном этапе конструкция лишена верхних конечностей, однако имеет две ноги, корпус-держатель для смартфона и 13 сервоприводов для маневров.

Все ключевые операции производятся за счет ресурсов мобильного устройства:

Оптический модуль телефона распознает силуэты людей и окружающие предметы.

Встроенный акселерометр и гироскоп отслеживают ориентацию конструкции в пространстве.

Центральный процессор обрабатывает массивы данных и транслирует управляющие сигналы через Wi-Fi на небольшую внутреннюю плату, непосредственно распределяющую команды между двигателями.

Во время серии тестирований специалисты успешно опробовали устаревший Honor 9, а также доступные Moto G и Samsung Galaxy A16 5G стоимостью в пределах 50-80 долларов.

PhoneBot получает команды через Wi-Fi (скриншот: arXiv)

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Что может робот?

Первоначальный этап подготовки программного обеспечения проходил в виртуальной среде, чтобы уберечь механические суставы от износа.

Благодаря применению метода зеркального копирования данных инженерам удалось лишить алгоритм асимметрии и научить шасси равномерно распределять нагрузку во время шагов.

PhoneBot обойдется в разы дешевле рыночных аналогов (фото: arXiv)

В настоящее время PhoneBot способен

удерживать равновесие, уверенно передвигаться и возвращаться вслед за человеком;

самостоятельно подниматься на ноги после падения лицом вверх;

озвучивать ответы через свой динамик с помощью языковой модели, хотя первичная обработка голоса пока выполняется на внешнем компьютере.

Итоговая стоимость деталей для сборки PhoneBot составляет ориентировочно 400 долларов без учета цены мобильного устройства.

Для сравнения, самые дешевые готовые аналоги на рынке стоят от 3500 долларов.

В дальнейших планах авторов проекта - оснащение работа манипуляторами для работы с предметами и полный перенос голосовых функций на сам смартфон.