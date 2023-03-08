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В бюджете Пентагона будет предусмотрена рекордная сумма на закупку вооружения, - Bloomberg

Новина українською →
США, Среда 08 марта 2023 05:45
В бюджете Пентагона будет предусмотрена рекордная сумма на закупку вооружения, - Bloomberg Фото: Пентагон может получить рекордную сумму на закупку вооружения (wikimedia)
Автор: Антон Малиновский

В бюджете Пентагона предусмотрены рекордные суммы на закупку вооружения, а также на его исследования и разработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, из 835 млрд долларов оборонного бюджета 170 млрд направят на закупку оружия, а 145 млрд – на исследования и разработки. Журналисты отмечают, что обе суммы являются рекордными, а сам бюджет Пентагона будет одним из самых больших в мирное время.

"Регулярный бюджет министерства обороны формируется преимущественно за счет эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который в Пентагоне считается главным потенциальным соперником военного лидерства США", - пишет Bloomberg.

Анонимный источник заявляет, что 13,5 млрд. долларов планируется выделить на закупку, разработку и модернизацию 83 самолетов F-35, также известно о закупке боеприпасов большой дальности для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы в случае предстоящего конфликта с Китаем.

Ранее Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готовится предложить Конгрессу самый большой бюджет Пентагона в истории. Поскольку партийные разборки по поводу потолка долга вызывают опасность глубоких сокращений планов финансирования армии.

А до этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не ожидает в 2023 году какого-либо сокращения средств, заложенных в бюджете на помощь Украине, в том числе военной.

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