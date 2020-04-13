Бюджет надзвичайної ситуації: основні зміни

Верховна рада України на позачерговому засіданні внесла зміни до державного бюджету-2020 у зв'язку з пандемією коронавірусу. РБК-Україна розбиралося, з яким бюджетом влада планує пройти надзвичайну ситуацію.

Доходи і витрати

Доходи державного бюджету скорочено на 11% - до 975,8 млрд гривень, витрати зросли на 7% - на (82,4 млрд) - до 1,266 млрд гривень. При цьому надходження від зборів податків скоротяться на 143 млрд гривень за рахунок зниження внутрішніх податків і ПДВ з імпорту.

Видаткова частина найбільше зросла за рахунок статті про створення Фонду боротьби з COVID-19, який складе 64,67 млрд гривень. Кошти з цього фонду спрямують на закупівлю товарів, робіт і послуг, зокрема медичних; додаткові виплати медичним працівникам; виплати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення; допомога літнім українцям та сім'ям померлих від COVID-19 медичних працівників; трансферт Пенсійному фонду та допомога Фонду соцстрахування.

Дефіцит

Закон передбачає збільшення дефіциту більш ніж в три рази - до 298,4 млрд гривень. При цьому погашати його планують за рахунок позик на суму 296,7 млрд гривень, а також надходженнями від приватизації - 0,5 млрд гривень.

Остання цифра означає фактичну відмову від масштабної приватизації в 2020 році, оскільки до бюджету-2020 було закладено доходи від приватизації на рівні 12 млрд гривень.

Медицина

Видатки на Національну службу здоров'я зросли на 15,8 млрд гривень для закупівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі за програмою медичних гарантій.

Пенсії

Видатки Пенсійного фонду України зросли на 29,7 млрд гривень, оскільки на період карантину заплановано доплати по 1 000 гривень пенсіонерам, чиї пенсії менше 5 000 гривень.

Витрати Міністерства соціальної політики збільшили на 19,5 млрд гривень на підтримку українців, які втратили роботу через карантин.

Найбільш постраждалі статті витрат

Для фінансування заходів щодо боротьби з коронавірусом і збільшення виплати скорочено фінансування низки статей витрат. Зокрема, на 8,2 млрд гривень скорочено витрати на пільги та субсидії, 2,6 млрд гривень втратив Фонд регіонального розвитку, на 2,3 млрд гривень урізано фінансування культури і спорту, на 2,1 млрд гривень - субвенція територіальним громадам, на 1,6 млрд гривень - Фонд енергоефективності, на 1,55 млрд гривень - субвенція вчителям.

Крім того, 1,2 млрд гривень взяли з коштів на перепис населення, ще по 1 млрд гривень - з коштів на місцеві вибори і освіту.

Відзначимо, витрати на армію і військових не постраждали, на урядовий проект "Велике будівництво" залишаються закладеними 72 млрд гривень.