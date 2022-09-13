Бюджет на 2023 рік: основні доходи і витрати

Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2023 рік. Очікується, що його зареєструють у Верховній раді завтра, 14 вересня.
РБК-Україна наводить ключові цифри з проекту бюджету на наступний рік.
До проекту Державного бюджету закладається загальна сума доходів у 1 279 млрд гривень. З них податкові надходження складуть майже 1 156 млрд гривень.
Згідно з розрахунками, на загальне фінансування бюджету треба майже 1 280 млрд гривень. На наступний рік закладаються позики в розмірі 1 687 млрд гривень, з них майже 1 600 млрд гривень - зовнішні позики.
На погашення боргів закладається майже 415 млрд гривень, з них за зовнішніми боргами тільки 99 млрд гривень.
Загальна сума видатків бюджету у 2023 році планується на рівні 2 253 млрд гривень. Основні статті виглядають наступним чином:
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основним пріоритетом у бюджеті на 2023 рік стане безпека і оборона України, тому саме на цей сектор з кожної гривні йтимуть 50 копійок.
До цього президент Володимир Зеленський назвав всі пріоритети майбутнього бюджету.
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