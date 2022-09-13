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Бюджет на 2023 рік: основні доходи і витрати

Фото: на сектор безпеки і оборони виділять 750 млрд гривень (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2023 рік. Очікується, що його зареєструють у Верховній раді завтра, 14 вересня.

РБК-Україна наводить ключові цифри з проекту бюджету на наступний рік.

Доходи

До проекту Державного бюджету закладається загальна сума доходів у 1 279 млрд гривень. З них податкові надходження складуть майже 1 156 млрд гривень.

Фінансування бюджету

Згідно з розрахунками, на загальне фінансування бюджету треба майже 1 280 млрд гривень. На наступний рік закладаються позики в розмірі 1 687 млрд гривень, з них майже 1 600 млрд гривень - зовнішні позики.

На погашення боргів закладається майже 415 млрд гривень, з них за зовнішніми боргами тільки 99 млрд гривень.

Видатки

Загальна сума видатків бюджету у 2023 році планується на рівні 2 253 млрд гривень. Основні статті виглядають наступним чином:

  • Міністерство оборони (загалом) - 750 млрд гривень

    Забезпечення діяльності ЗСУ - 493 млрд гривень
    Розвиток і закупівля озброєнь - 255,6 млрд гривень
  • Головне управління розвідки - 11,5 млрд гривень
  • Міністерство внутрішніх справ (загалом) - 195 млрд гривень

    Національна поліція - 68,4 млрд гривень
    ДСНС - 37 млрд гривень
    Національна гвардія - 45,5 млрд гривень
    Державна прикордонна служба - 31,6 млрд гривень
  • Охорона здоров'я - 164,7 млрд гривень
  • Освіта - 31,2 млрд гривень
  • Соціальна політика - 405 млрд гривень
  • Пенсія - 233 млрд гривень

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основним пріоритетом у бюджеті на 2023 рік стане безпека і оборона України, тому саме на цей сектор з кожної гривні йтимуть 50 копійок.

До цього президент Володимир Зеленський назвав всі пріоритети майбутнього бюджету.

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