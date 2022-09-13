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Бюджет на 2023 год: основные доходы и расходы

Фото: на сектор безопасности и обороны выделят 750 млрд гривен (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2023 год. Ожидается, что его зарегистрируют в Верховной раде завтра, 14 сентября.

РБК-Украина приводит ключевые цифры из проекта бюджета на следующий год.

Доходы

В проект государственного бюджета закладывается общая сумма доходов в 1 279 млрд гривен. Из них налоговые поступления составят почти 1 156 млрд гривен.

Финансирование бюджета

Согласно расчетам, на общее финансирование бюджета потребуется почти 1 280 млрд гривен. В следующем году закладываются займы в размере 1 687 млрд гривен, из них почти 1 600 млрд гривен - внешние займы.

На погашение долгов закладывается почти 415 млрд гривен, из них по внешним долгам только 99 млрд гривен.

Расходы

Общая сумма расходов бюджета в 2023 году планируется на уровне 2 253 млрд гривен. Основные статьи выглядят следующим образом:

  • Министерство обороны (в общем) - 750 млрд гривен

    Обеспечение деятельности ВСУ - 493 млрд гривен
    Развитие и закупка вооружений - 255,6 млрд гривен
  • Главное управление разведки - 11,5 млрд гривен
  • Министерство внутренних дел (в общем) - 195 млрд гривен

    Национальная полиция - 68,4 млрд гривен
    ГСЧС - 37 млрд гривен
    Национальная гвардия - 45,5 млрд гривен
    Государственная пограничная служба - 31,6 млрд гривен
  • Здравоохранение - 164,7 млрд гривен
  • Образование - 31,2 млрд гривен
  • Социальная политика - 405 млрд гривен
  • Пенсии - 233 млрд гривен

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основным приоритетом в бюджете на 2023 год станет безопасность и оборона Украины, поэтому именно на этот сектор с каждой гривны будут идти 50 копеек.

До этого президент Владимир Зеленский назвал все приоритеты будущего бюджета.

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