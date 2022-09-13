Бюджет на 2023 год: основные доходы и расходы

Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2023 год. Ожидается, что его зарегистрируют в Верховной раде завтра, 14 сентября.
РБК-Украина приводит ключевые цифры из проекта бюджета на следующий год.
В проект государственного бюджета закладывается общая сумма доходов в 1 279 млрд гривен. Из них налоговые поступления составят почти 1 156 млрд гривен.
Согласно расчетам, на общее финансирование бюджета потребуется почти 1 280 млрд гривен. В следующем году закладываются займы в размере 1 687 млрд гривен, из них почти 1 600 млрд гривен - внешние займы.
На погашение долгов закладывается почти 415 млрд гривен, из них по внешним долгам только 99 млрд гривен.
Общая сумма расходов бюджета в 2023 году планируется на уровне 2 253 млрд гривен. Основные статьи выглядят следующим образом:
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основным приоритетом в бюджете на 2023 год станет безопасность и оборона Украины, поэтому именно на этот сектор с каждой гривны будут идти 50 копеек.
До этого президент Владимир Зеленский назвал все приоритеты будущего бюджета.
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