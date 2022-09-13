Бюджет на 2023 рік: основні доходи і витрати

Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2023 рік. Очікується, що його зареєструють у Верховній раді завтра, 14 вересня.

РБК-Україна наводить ключові цифри з проекту бюджету на наступний рік.

Доходи

До проекту Державного бюджету закладається загальна сума доходів у 1 279 млрд гривень. З них податкові надходження складуть майже 1 156 млрд гривень.

Фінансування бюджету

Згідно з розрахунками, на загальне фінансування бюджету треба майже 1 280 млрд гривень. На наступний рік закладаються позики в розмірі 1 687 млрд гривень, з них майже 1 600 млрд гривень - зовнішні позики.

На погашення боргів закладається майже 415 млрд гривень, з них за зовнішніми боргами тільки 99 млрд гривень.

Видатки

Загальна сума видатків бюджету у 2023 році планується на рівні 2 253 млрд гривень. Основні статті виглядають наступним чином: