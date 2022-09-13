Бюджет на 2023 рік: основні доходи і витрати
Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2023 рік. Очікується, що його зареєструють у Верховній раді завтра, 14 вересня.
РБК-Україна наводить ключові цифри з проекту бюджету на наступний рік.
Доходи
До проекту Державного бюджету закладається загальна сума доходів у 1 279 млрд гривень. З них податкові надходження складуть майже 1 156 млрд гривень.
Фінансування бюджету
Згідно з розрахунками, на загальне фінансування бюджету треба майже 1 280 млрд гривень. На наступний рік закладаються позики в розмірі 1 687 млрд гривень, з них майже 1 600 млрд гривень - зовнішні позики.
На погашення боргів закладається майже 415 млрд гривень, з них за зовнішніми боргами тільки 99 млрд гривень.
Видатки
Загальна сума видатків бюджету у 2023 році планується на рівні 2 253 млрд гривень. Основні статті виглядають наступним чином:
- Міністерство оборони (загалом) - 750 млрд гривень
Забезпечення діяльності ЗСУ - 493 млрд гривень
Розвиток і закупівля озброєнь - 255,6 млрд гривень
- Головне управління розвідки - 11,5 млрд гривень
- Міністерство внутрішніх справ (загалом) - 195 млрд гривень
Національна поліція - 68,4 млрд гривень
ДСНС - 37 млрд гривень
Національна гвардія - 45,5 млрд гривень
Державна прикордонна служба - 31,6 млрд гривень
- Охорона здоров'я - 164,7 млрд гривень
- Освіта - 31,2 млрд гривень
- Соціальна політика - 405 млрд гривень
- Пенсія - 233 млрд гривень
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основним пріоритетом у бюджеті на 2023 рік стане безпека і оборона України, тому саме на цей сектор з кожної гривні йтимуть 50 копійок.
До цього президент Володимир Зеленський назвав всі пріоритети майбутнього бюджету.
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