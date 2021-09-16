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Бюджет-2022 в цифрах. На що підуть гроші

Автор: Ілона Свиридова

Проект державного бюджету на 2022 рік надійшов на розгляд Верховної ради. Також вже опубліковано його текст.

РБК-Україна з'ясувало, які суми і на що підуть наступного року.

Згідно із законопроектом, уряд розраховує, що в наступному році курс долара буде коливатися в діапазоні 26,8 - 28,7 гривень. ВВП складе 5 368 млрд гривень, доходи бюджету - 1 219 млрд гривень, витрата - 1 407 млрд гривень. Дефіцит бюджету очікується на рівні 3,5%.

Фото: інфографіка РБК-Україна

Що стосується основних статей витрат, то на пенсії піде понад 200 млрд гривень, на сферу охорони здоров'я - 197,2 млрд гривень, на освіту - 185,6 млрд гривень, на субсидії - 41,4 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України скоротив витрати на субсидії у проекті держбюджету-2022.

Також стало відомо, що на вакцинацію від COVID наступного року спрямують 6 млрд гривень.

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