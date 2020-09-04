У бюджет на 2021 рік закладено 159 млрд гривень на підвищення зарплат, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

У державному бюджеті на наступний рік закладено 159 млрд гривень на збільшення заробітної плати. При цьому частина з них повернеться в бюджет у вигляді податків.

Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив в ефірі "Україна 24".

"Збільшення мінімальної заробітної плати - це тиск на бюджет і на бізнес. Підняття в 5000 - це фактично підвищення до прожиткового мінімуму і плюс це моральний бар'єр. У наступному році у нас закладено 159 млрд гривень. Частина повернеться в державний бюджет у вигляді податків, частину пожвавить економіку те, що на ці гроші українці купують українські товари", - сказав прем'єр.

При цьому він додав, що за прогнозом Міністерства економіки України очікується зростання ВВП у межах 4,6 - 4,7%

"Це дає підстави збільшити заробітну плату і тому це не впливає значним чином на інфляцію", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

Також Кабінет міністрів погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні.