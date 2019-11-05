Бюджет-2020: основні показники

Український уряд презентував підготовлений до другого читання законопроект про держбюджет-2020. РБК-Україна розбиралося з основними показниками, закладеними з урахуванням оновленого макропрогнозу.

Кабмін скорочує витрати на органи влади

Презентація бюджету-2020 почалася з виступу прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який заявив, що витрати на обслуговування уряду і центральних органів виконавчої влади будуть скорочені на 10%.

Фото: витрати на чиновницький апарат

Дохідна частина бюджету-2020 збільшилася на 13 млрд гривень

До другого читання уряд збільшив дохідну частину бюджету на 13 млрд гривень. При цьому витрати зросли на 15 млрд гривень. Як уточнила міністр фінансів Оксана Маркарова, доходи переглянуто з урахуванням запланованої легалізації грального бізнесу, а також через збільшення загального фонду доходів.

Фото: витрати і доходи бюджету-2020 (facebook.com/oksana.markarova)

Витрати на медицину виростуть на 15 млрд гривень

До бюджету-2020 закладаються витрати на медицину в обсязі 113,3 млрд гривень, що на 15,1 млрд більше, ніж в 2019 році.

"У наступному році ми як пріоритет звернемо увагу на екстрену допомогу. Система зараз неефективна. Статистика, яку ми бачимо - лякає. Ми цю ситуацію переламаємо, передбачили для цього необхідні ресурси. Ми запланували ресурси на придбання карет швидкої і на відділення екстреної допомоги. Ми плануємо закупити або передати в лікарні 470 карет швидкої і мінімум 25 відділень по одній в кожній області ", - підкреслив Гончарук.

Фото: витрати на медицину

Пенсії підвищать, але ненабагато

Пенсії в 2020 році будуть проіндексовані, однак фактично підвищення буде незначним. За словами Гончарука, для цього необхідні ресурси і швидке зростання економіки. В цілому на пенсії з індексацією виділять 173 млрд гривень. Крім того, на 670 гривень піднімуть виплати пенсіонерам старше 80 років.

Фото: витрати на соціальне забезпечення

Мінімальна зарплата зростатиме

Підвищення мінімальної зарплати в 2020 році планується до 4 723 гривень. Це на 550 гривень більше ніж в 2019 році (4 173 гривні). Відзначимо, даний показник не переглядався при підготовці бюджету-2020 до другого читання.

Кабмін все-таки підніме зарплати вчителям

До другого читання проекту бюджету-2020 уряд пропонує підвищити витрати на заробітні плати вчителів на 3,75 млрд гривень. Крім того, як зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова, ще 3,5 млрд гривень виділять на опорні школи.

Субсидії уріжуть, як і планувалося

Витрати на субсидії зберегли на рівні 48 млрд гривень, що на 7 млрд менше, ніж в 2019 році. У той же час міністр соціальної політики України Юлія Соколовська наголосила, що цієї суми вистачить на субсидії всім, хто її потребує.

Витрати на безпеку і оборону

Ще одна значна стаття витрат закладається в розмірі 5,45% відсотків від прогнозованого ВВП - 245,8 млрд гривень. За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, тільки на оборону виділяється 3% ВВП або 136 млрд гривень.

Далі витрати поділяються наступним чином

бюджет Міноборони - 116,1 млрд гривень;

держгарантії на закупівлю озброєнь і техніки - 9 млрд гривень;

бюджет Спецслужби транспорту - 1,4 млрд гривень;

бюджет Головного управління розвідки - 3,5 млрд гривень.

Крім того, на оборону направлять частину коштів Мінекономіки (2,4 млрд гривень).

Прогноз курсу долара поліпшили

Середній курс гривні до долара в 2020 році складе 27 грн/долар. При цьому в першому читанні проекту бюджету закладався курс 28,2 грн/долар. Відзначимо, курс змінили на підставі оновленого макропрозноза.

Місцеві вибори обійдуться в 2 млрд гривень

Місцеві вибори в 2020 році, імовірно, обійдуться в 2 млрд 154 млн гривень. За словами міністра фінансів України Оксани Маркарової, ці витрати не переглядали до другого читання, і їх має бути досить для проведення виборів.

Легалізація грального бізнесу

Український уряд сподівається, що вже в наступному році бюджет зможе отримати 3 млрд гривень від легалізації грального бізнесу. Прем'єр Олексій Гончарук запевняє, що в країні з'явиться "нормальна система" грального бізнесу.

Крім того, Кабмін розраховує на 12 млрд гривень від приватизації.

Фото: драйвери інвестицій

Будівництво доріг і розвиток інфраструктури

На розвиток інфраструктури в 2020 році закладаються рекордні 73,7 млрд гривень. З них 38 млрд підуть на ремонт і будівництво доріг. У Кабміні також запевняють, що зосередяться на пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури українських аеропортів.

Фото: витрати на інфраструктуру

Витрати на зовнішньополітичну діяльність

До бюджету-2020 закладено збільшення витрат на розширення дипломатичної та консульської присутності, зокрема, зросте кількість українських консулів за кордоном. На захист прав українців за кордоном виділяється 64,6 млн гривень, витрати на суди проти Росії складуть 183,3 млн гривень, внески до міжнародних організацій - 640,2 млн гривень.

Фото: витрати на зовнішньополітичну діяльність (facebook.com/UkraineMFA)