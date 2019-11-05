Бюджет-2020: на безпеку та оборону Кабмін заклав понад 240 млрд гривень

У проекті державного бюджету на 2020 рік на безпеку та оборону уряд заклав 245,8 млрд гривень. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк у ході презентації бюджету, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з цієї суми 136 млрд гривень виділяється на оборону.

"На безпеку і оборону виділяється 5,45% відсотків від прогнозованого ВВП. Це 245,8 мільярдів гривень. З яких 3% ВВП - це 136 млрд гривень - виділяється на оборону", - заявив Загороднюк.

"Бюджет міністерства оборони складається з бюджету самого міністерства окремого - це 116, 1 мільярд гривень, В 2019 році - це було 102 мільярди. Також державні гарантії на закупівлю озброєння та військової техніки - це 9 мільярдів гривень. У 2019 році це було 3 млрд гривень", - сказав глава Міноборони.

За словами Загороднюка, пріоритет бюджету - закупівля озброєння та військової техніки.

"Також бюджет Державної спецслужби транспорту - 1, 4 мільярди гривень. І бюджет Головного управління розвідки Міністерства оборони - 3,5 мільярдів гривень. Разом - 130 мільярдів гривень. Також на оборону спрямовується частина коштів Міністерства економічного розвитку - 2,4 мільярди гривень, які підуть на виробництво боєприпасів для Міністерства оборони. Більша частина бюджету, пріоритет бюджету - закупівля озброєння та військової техніки", - заявив міністр оборони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у вівторок представив підготовлений до другого читання законопроект про бюджет-2020.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні.

Так, за словами глави Кабміну Олексія Гончарука, законопроект про державний бюджет-2020 передбачає підвищення пенсій на розмір індексації. За його словами, пенсії у 2020 році будуть проіндексовані, але виростуть незначно.

Крім того, прем'єр підкреслив, що Кабінет міністрів збільшив витрати на соціальну сферу в проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання. Згідно з проектом держбюджету, на соціальну сферу виділено 293 млрд гривень.