Бюджет-2019 за 8 місяців виконано з профіцитом, - Рахункова палата

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Профіцит становить 4,5 млрд гривень

Державний бюджет на 2019 рік за січень-серпень виконано з профіцитом у 4,5 млрд гривень. Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної ради.

Зокрема, комітет з питань бюджету розглянув висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про держбюджет на 2019 рік у першому півріччі і інформацію про виконання державного бюджету в поточному році.

"За січень-серпень 2019 року державний бюджет виконано з профіцитом, що становив 4,5 млрд грн (при затвердженому граничному обсягу дефіциту - 89,99 млрд грн), при цьому за загальним фондом - з дефіцитом у сумі 4,1 млрд грн при уточненому плані на цей період у сумі 27,2 млрд грн, а за спеціальним фондом - з профіцитом у сумі 8,7 млрд грн", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що зазначене є наслідком здійснення видатків у значно менших обсягах від плану, ніж отримано доходів, при тому що за загальним фондом не виконано план надходжень від приватизації державного майна на звітний період.

Нагадаємо, бюджетний комітет ВР зазначає, що зараз залишаються ризики виконання доходів загального фонду державного бюджету в 2019 році.

Як писало РБК-Україна раніше, керівник Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден позитивно оцінив проект державного бюджету України на 2020 рік.

При цьому в Раді знайшли багато недоліків у проекті закону про держбюджет на наступний рік. Зокрема, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук заявив, що співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня "викликає питання".