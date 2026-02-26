RU

Война в Украине

Прощай, безвиз? Еврокомиссия предупредила Грузию о последствиях действий властей

Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Безвизовый режим с ЕС могут приостановить для всех граждан Грузии, если власти страны не исправят ситуацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила об этом в ответном письме оппозиционным политикам.

Как сообщает РБК-Украина, письмо опубликовало грузинское медиа Euroscope.

Восемь оппозиционных политиков Грузии 22 сентября 2025 года направили в Еврокомиссию официальное письмо. Речь шла об обеспокоенности состоянием демократии и курсом страны.

Глава Еврокомиссии ответила, что приостановление безвиза может коснуться не только чиновников, но и обычных граждан - если "руководство страны не решит проблемы".

Она также отметила, что ЕС "решительно отреагировал" на события в Грузии и призвал правительство:

  • освободить журналистов;
  • освободить активистов;
  • освободить несправедливо задержанных лиц.

Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз приложит все усилия ради "демократического, стабильного и европейского будущего грузинского народа".

Всех политиков страны она призвала работать над достижением этой цели.

Напоминаем, отношения Грузии с ЕС резко ухудшились после того, как правящая партия "Грузинская мечта" взяла курс на сближение с Россией.

В стране приняли закон об "иностранных агентах" - по образцу российского. Организации, получающие финансирование из-за рубежа, обязаны регистрироваться как иноагенты. Также партия помогает РФ обходить санкции за войну против Украины.

