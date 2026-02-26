Прощай, безвиз? Еврокомиссия предупредила Грузию о последствиях действий властей

Восемь оппозиционных политиков Грузии 22 сентября 2025 года направили в Еврокомиссию официальное письмо. Речь шла об обеспокоенности состоянием демократии и курсом страны.

Глава Еврокомиссии ответила, что приостановление безвиза может коснуться не только чиновников, но и обычных граждан - если "руководство страны не решит проблемы".

Она также отметила, что ЕС "решительно отреагировал" на события в Грузии и призвал правительство:

освободить журналистов;

освободить активистов;

освободить несправедливо задержанных лиц.

Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз приложит все усилия ради "демократического, стабильного и европейского будущего грузинского народа".

Всех политиков страны она призвала работать над достижением этой цели.