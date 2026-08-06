Был набит боеприпасами: новые детали инцидента с дроном возле Ан-124 в Германии

Украинский грузовой самолет Ан-124, возле которого в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой, перевозил боеприпасы.
Об этом говорится в расследовании немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, которые ссылаются на конфиденциальный полицейский отчет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
По данным отчета, дрон зафиксировали камеры наблюдения 4 августа в 19:28, когда он залетел с южной стороны и приземлился на территории аэропорта. Позже, в 23:42, аппарат снова поднялся в воздух и завис между двумя самолетами Ан-124 авиакомпании "Антонов".
После этого состоялся "контакт между дроном и сотрудником" аэропорта, в результате чего устройство оказалось на земле. В Министерстве обороны Германии уточнили, что военных перевозок Бундесвера в этот момент через аэродром не осуществляли.
Система обнаружения аэропорта не смогла зафиксировать аппарат. По словам министра внутренних дел Германии Александера Добриндта, беспилотник был специально модифицирован для обхода средств противодействия.
Экспертиза установила, что к аппарату прикрепили пакет со взрывчаткой размером с кулак - вероятно, использовалось пластическое взрывчатое вещество Semtex.
В ночь инцидента грузовой самолет DHL был вынужден пойти на второй круг из-за временного перекрытия аэропорта. Согласно данным следствия, в воздухе борт столкнулся с неизвестным объектом - вероятно, еще одним дроном.
Самолет, также перевозивший опасный груз, перенаправили в аэропорт Ганновера. После успешного приземления эксперты обнаружили повреждение носовой части судна.
Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига временно прекратили полеты после того, как вблизи взлетно-посадочной полосы, недалеко от украинского транспортного самолета Ан-124, обнаружили подозрительный предмет.
Как сообщали СМИ, им оказался модифицированный беспилотник, который мог быть оснащен взрывчаткой. Из-за инцидента часть рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты.
Отметим, немецкие правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и проверяют возможную причастность России к появлению дрона возле украинского самолета.