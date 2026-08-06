Був набитий боєприпасами: нові деталі інциденту з дроном біля Ан-124 у Німеччині

За даними звіту, дрон зафіксували камери спостереження 4 серпня о 19:28, коли він залетів із південного боку та приземлився на території аеропорту. Пізніше, о 23:42, апарат знову піднявся у повітря та завис між двома літаками Ан-124 авіакомпанії "Антонов".

Після цього відбувся "контакт між дроном і співробітником" аеропорту, внаслідок чого пристрій опинився на землі. У Міністерстві оборони Німеччини уточнили, що військових перевезень Бундесверу в цей момент через летовище не здійснювали.

Спеціальна модифікація та вибухівка Semtex

Система виявлення аеропорту не змогла зафіксувати апарат. За словами міністра внутрішніх справ Німеччини Александера Добриндта, безпілотник був спеціально модифікований для обходу засобів протидії.

Експертиза встановила, що до апарата прикріпили пакет з вибухівкою розміром із кулак - імовірно, використовувалася пластична вибухова речовина Semtex.

Зіткнення з бортом DHL

У ніч інциденту вантажний літак DHL був змушений піти на друге коло через тимчасове перекриття аеропорту. Згідно з даними слідства, у повітрі борт зіткнувся з невідомим об'єктом - ймовірно, ще одним дроном.

Літак, який також перевозив небезпечний вантаж, перенаправили до аеропорту Ганновера. Після успішного приземлення експерти виявили пошкодження носової частини судна.