Бущан не спас: "Полесье" сенсационно разгромили в Кубке Украины

В среду, 24 сентября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Самым громким результатом игрового дня стало поражение житомирского "Полесья", которое во Львове уступило местному "Руху" со счетом 0:3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Разгром во Львове

Поединок на стадионе "Украина" начался активно для обеих команд, но первыми свой момент реализовали хозяева. На 30-й минуте счет открыл Фаал.

Во втором тайме "Рух" лишь закрепил преимущество: на 63-й минуте защитник "Полесья" Даниил Бескоровайный срезал мяч в собственные ворота, а еще через десять минут Лях поставил точку во встрече.

Житомирская команда пыталась переломить ход игры, однако хозяева действовали организованно в обороне. Статистика показала паритет в моментах: удары 10 (6 в створ) против 9 (3), но реализация оказалась на стороне львовян.

Экс-голкипер "Динамо у Полесья

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан официально вернулся в украинский чемпионат. 31-летний вратарь заявлен за житомирское "Полесье" под 12-м номером и будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона.

Бущан перебрался в УПЛ из саудовского "Аль-Шабаба", который в январе выкупил его у "Динамо" за почти 3 млн евро. Контракт украинца с клубом из Эр-Рияда действует до лета 2027 года, поэтому права на игрока остаются за саудовцами.

Другие матчи 1/16 финала

День подарил несколько ярких сенсаций. Любительский "Агротех" после серии пенальти выбил из турнира одесский "Черноморец". "Ингулец" дома разгромил "Подолье" - 4:1, а винницкая "Нива" не оставила шансов "Горняку-Спорт", победив 7:0.

Еще один представитель УПЛ, "Верес", сенсационно вылетел от столичного "Локомотива", который победил благодаря единственному голу с пенальти. "Металлист 1925" уверенно обыграл "Колос Полонное" на выезде - 4:1.

Таким образом, "Рух" выходит в 1/8 финала Кубка Украины, тогда как "Полесье" завершило борьбу на ранней стадии. Вместе с львовским клубом дальше проходят "Агротех", "Ингулец", "Нива Винница", "Металлист 1925" и "Локомотив Киев".