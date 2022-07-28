Бущан став гравцем матчу проти "Фенербахче": відео всіх сейвів кіпера "Динамо"

Переважна більшість учасників спільноти "Динамо" в Telegram назвала 28-річного голкіпера MVP поєдинку. За нього проголосували 77% респондентів. Бущан випередив авторів голів – Караваєва (9%) та Буяльського (6%).

Український воротар за 120+ хвилин матчу здійснив 7 сейвів. Зокрема, перший номер "Динамо" парирував одинадцятиметровий у виконанні Валенсії на 70-й хвилині.

Окрім того, поєдинок ознаменувався скандалом. Фанати "жовтих канарок" після того, як "Фенербахче" зрівняв рахунок, почали скандувати ім'я лідера країни-агресора Путіна. У відповідь керманич "біло-синіх" Мірча Луческу проігнорував післяматчеву прес-конференцію.

Напередодні "Динамо" здолало "Фенербахче" в додатковий час завдяки голам Буяльського та Караваєва. У 3-му раунді кваліфікації український гранд зустрінетсь зі "Штуртом" із Граца. Матчі заплановані на 3 і 9 серпня.