Бурштынская ТЭС возобновляет подачу тепла: жителей просят о помощи

После вражеской атаки на объект теплоснабжения, подача холодной и горячей воды по состоянию на сейчас восстановлены, но не в полном объеме.

Утром температура теплоносителя составляла около 55 градусов, нормативных показателей планируют достичь до конца суток.

Просьба к жителям

Мэр города рассказал, что в системе теплоснабжения зафиксировано завоздушивание сетей. Жителей домов просят при наличии технической возможности самостоятельно осуществить развоздушивание внутридомовых систем.

Это необходимо для ускорения налаживания гидравлического режима, поскольку в управляющих компаниях нехватка работников.

Работа образовательных учреждений

По словам Андриешина, сегодня образовательные учреждения работают в дистанционном формате. Он добавил, что после достижения нормативного теплового режима ученики смогут вернутся к очной форме обучения.

В учреждениях дошкольного образования были организованы дежурные группы, которые дополнительно обогреваются электроприборами до тех пор, как полностью восстановят централизованную подачу тепла.

Что предшествовало

Бурштынская теплоэлектростанция остановила работу после массированной атаки россиян в ночь на 7 февраля. Объект получил серьезные повреждения после обстрела ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками.

В городе обеспечили круглосуточную работу пунктов несокрушимости. Андриешин заявил, что было принято решение о запуске котельных мощностью 8 МВт и 10 МВт.

По его словам, их работа предусматривает исключительно поставку тепла - без горячей воды, поэтому в многоэтажках и частном секторе отключат горячее водоснабжение.