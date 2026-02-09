RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Бурштынская ТЭС возобновляет подачу тепла: жителей просят о помощи

Иллюстративное фото: Бурштынская ТЭС (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Бурштынская ТЭС частично возобновила подачу тепла после повреждения в ночь на субботу, 7 февраля. В то же время местных жителей просят о помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Бурштына Василия Андриешина.

Читайте также: Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия атаки РФ по Украине

После вражеской атаки на объект теплоснабжения, подача холодной и горячей воды по состоянию на сейчас восстановлены, но не в полном объеме.

Утром температура теплоносителя составляла около 55 градусов, нормативных показателей планируют достичь до конца суток.

Просьба к жителям

Мэр города рассказал, что в системе теплоснабжения зафиксировано завоздушивание сетей. Жителей домов просят при наличии технической возможности самостоятельно осуществить развоздушивание внутридомовых систем.

Это необходимо для ускорения налаживания гидравлического режима, поскольку в управляющих компаниях нехватка работников.

Работа образовательных учреждений

По словам Андриешина, сегодня образовательные учреждения работают в дистанционном формате. Он добавил, что после достижения нормативного теплового режима ученики смогут вернутся к очной форме обучения.

В учреждениях дошкольного образования были организованы дежурные группы, которые дополнительно обогреваются электроприборами до тех пор, как полностью восстановят централизованную подачу тепла.

Что предшествовало

Бурштынская теплоэлектростанция остановила работу после массированной атаки россиян в ночь на 7 февраля. Объект получил серьезные повреждения после обстрела ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками.

В городе обеспечили круглосуточную работу пунктов несокрушимости. Андриешин заявил, что было принято решение о запуске котельных мощностью 8 МВт и 10 МВт.

По его словам, их работа предусматривает исключительно поставку тепла - без горячей воды, поэтому в многоэтажках и частном секторе отключат горячее водоснабжение.

Массированная атака 7 февраля: что известно

В ночь на 7 февраля РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Россияне выпустили более 400 дронов и около 40 ракет различных типов. Украинская ПВО уничтожила большинство целей, но есть попадания.

Основной основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. В частности теракты РФ были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевым элементам украинской энергосети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бурштынская ТЭСВойна в Украине