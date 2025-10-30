Бурштын под атакой РФ: власти предупреждают об опасных кассетных боеприпасах

"Уважаемые жители! Есть информация о возможном обнаружении кассетных боеприпасов, которые могли сбрасывать с шахедов. Будьте осторожны!", - говорится в обращении.

Власти призвали жителей не приближаться к подозрительным предметам, не касаться их и немедленно сообщать спасателям или полиции по телефонам 101 или 102.

Также жителей просят не пытаться самостоятельно перемещать или осматривать найденные боеприпасы и обязательно предупредить об опасности других.