Бурштын под атакой РФ: власти предупреждают об опасных кассетных боеприпасах

Фото: город Бурштын (Общественное)
Автор: Ірина Глухова

На рассвете 30 октября город Бурштын в Ивано-Франковской области оказался под российской атакой. После удара жителей предупредили о возможных "сбросах" кассетных боеприпасов с вражеских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бурштынского горсовета.

"Уважаемые жители! Есть информация о возможном обнаружении кассетных боеприпасов, которые могли сбрасывать с шахедов. Будьте осторожны!", - говорится в обращении.

Власти призвали жителей не приближаться к подозрительным предметам, не касаться их и немедленно сообщать спасателям или полиции по телефонам 101 или 102.

Также жителей просят не пытаться самостоятельно перемещать или осматривать найденные боеприпасы и обязательно предупредить об опасности других.

 

Российская атака на Ивано-Франковскую область 30 октября

Сегодня ночью и утром российские войска нанесли удар дронами и ракетами по Ивано-Франковской области. Под атаку попал объект критической инфраструктуры.

В регионе более четырех часов длилась воздушная тревога, а в Бурштыне местные жители слышали многочисленные взрывы, которые раздавались непрерывно почти три часа. Власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

С 8:00 в области ввели графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для предприятий, однако впоследствии свет для населения вернули.

В результате российских атак два частных хозяйства получили незначительные повреждения, жертв и пострадавших нет.

Ивано-Франковская областьБурштынская ТЭСВойна в УкраинеДрони