Буроменського перепризначили аудитором НАБУ від уряду

Буроменському продовжили повноваження аудитора Антикорупційного бюро

Кабінет міністрів України перепризначив Михайла Буроменського аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) від уряду. Копія протокольного рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

В документі зазначено, що у зв'язку з тим, що Буроменський не реалізував покладені обов'язки через відсутність повного складу такої аудиторської комісії, вирішено на рік продовжити його повноваження як аудитора НАБУ від уряду.

Фото: протокольне рішення

Відзначимо, в червні Верховна рада обрала українського правознавця-міжнародника Володимира Василенка аудитором НАБУ від парламенту, а аудитором від президента став Павло Жебрівський.

Нагадаємо, Буроменського обрали аудитором НАБУ від Кабміну в травні минулого року. Він є юристом і громадським діячем, членом-кореспондентом Національної Академії правових наук України. Крім того, з 2009 року є суддею ad hoc Європейського суду з прав людини.