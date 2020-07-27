Бурмич: ОПЗЖ контролює питання захисту суверенітету в секторі безпеки

Депутати "Опозиційної платформи - За життя" заблокували на позачерговій сесії Верховної ради законопроект №2412-д "Про розвідку" з міркувань захисту суверенітету в секторі безпеки. Політсила тримає це питання на контролі.

Про це заявив народний депутат від політсили Анатолій Бурмич.

"Попри те, що новий законопроект про розвідку стосувався всього сектору безпеки і містив у собі кричущі порушення Конституції України та інших законів, в парламенті були сили, які готові були підтримати його, що призвело б до серйозного ослаблення сектору безпеки держави в цілому і, як наслідок, - суверенітету", - вважає Бурмич.

За його слова, ОПЗЖ буде і надалі стояти за суверенітет і незалежність України за всіма напрямками, особливо в секторі безпеки.

"21 липня наша фракція відстояла суверенітет України в секторі безпеки, як буде далі - подивимося. Це ключове питання, як і закони, що стосуються продажу землі, завжди буде на нашому особистому контролі", - резюмував він.

Нагадаємо, 21 липня Верховна рада України відправила на повторне друге читання законопроект №2412-д "Про розвідці". Направлення на доопрацювання підтримав 231 парламентарій.

Проект пропонував удосконалити правові та організаційні засади функціонування розвідки, розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувального співтовариства. Цей закон повинен був замінити діючий ЗУ "ПРО розвідувальні органи України".

Цей закон парламент у повторному першому читанні схвалив 16 січня, тоді за нього проголосували 233 нардепи.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 липня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2414-д про Службу зовнішньої розвідки, за нього проголосували 244 парламентарії.