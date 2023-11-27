RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ураганы и снегопады накрыли соседние страны: какая ситуация в Молдове и Румынии

Фото: непогода накрыла страны восточной Европы (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Непогода, охватившая большую часть восточной Европы, обрушилась на Молдову и Румынию. В Молдове мощный штормовой ветер и снег парализовали центральные магистрали, а в Румынии из-за критических погодных условий без электроэнергии остались сотни населенных пунктов.

Что известно о последствиях мощного шторма в странах восточной Европы - читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались следующие источники: Euronews, Moldova Liberă, NewsMaker.

В Молдове из-за непогоды перекрыто движение шестью национальными трассами. Сейчас там ненастье и ураганы. На заснеженных дорогах застряли машины скорой помощи, автобусы и автомобили. Очевидцы описывают ситуацию как критическую. Ограниченного количества техники и персонала не хватает на такой большой объем работы, поэтому иногда люди ожидают расчистку дороги уже часами.

Уже известно о первых трагедиях из-за непогоды. Так, этим утром были обнаружены тела двух человек, которые были найдены в машине на въезде в город Кошкалия Кеушанского района. Автомобиль вылетел с дороги и застрял в грязи. Прибывшие на место медики лишь подтвердили смерть двух человек.

Отмечается, что более 140 городов остались без электроснабжения. В помощи нуждались в 182 случаях.

В Румынии из-за непогоды на одной из трасс перевернулся автобус с 36 гражданами Молдовы, следовавшим из Италии. В аварии пострадали 16 пассажиров, но сейчас их жизнь вне опасности. Кроме того, сообщают о более 400 населенных пунктов страны, которые остались без электроснабжения. 

Ураганы и снега в восточной Европе

Со вчера, 26 ноября, подавляющую часть восточной Европы накрыли метели и штормовые ветры. В частности, в Украине уже второй день наблюдается критическая непогода.

Синоптики отмечают, что погода в Украине сегодня тоже ухудшится. В ряде регионов ожидается снег, мокрый снег, сильный ветер и гололедица.

Также критические погодные условия наблюдаются и в России. Сильные штормовые порывы повлекли за собой ряд разрушений и чрезвычайных ситуаций. В частности, сегодня стало известно о том, что Берингово море вышло из берегов. В результате, на российской Камчатке оказался затоплен аэропорт.

Также 26 ноября шторм начался и в Крыму. Из-за большой силы его уже окрестили самой большой бурей за последние 100 лет.

На фоне непогоды оккупационные власти Крыма заявили, что почти 500 тысяч жителей остались без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вячеслав НегодаШтормовое предупреждение