Ураганы и снегопады накрыли соседние страны: какая ситуация в Молдове и Румынии

В Молдове из-за непогоды перекрыто движение шестью национальными трассами. Сейчас там ненастье и ураганы. На заснеженных дорогах застряли машины скорой помощи, автобусы и автомобили. Очевидцы описывают ситуацию как критическую. Ограниченного количества техники и персонала не хватает на такой большой объем работы, поэтому иногда люди ожидают расчистку дороги уже часами.

Уже известно о первых трагедиях из-за непогоды. Так, этим утром были обнаружены тела двух человек, которые были найдены в машине на въезде в город Кошкалия Кеушанского района. Автомобиль вылетел с дороги и застрял в грязи. Прибывшие на место медики лишь подтвердили смерть двух человек.

Отмечается, что более 140 городов остались без электроснабжения. В помощи нуждались в 182 случаях.

В Румынии из-за непогоды на одной из трасс перевернулся автобус с 36 гражданами Молдовы, следовавшим из Италии. В аварии пострадали 16 пассажиров, но сейчас их жизнь вне опасности. Кроме того, сообщают о более 400 населенных пунктов страны, которые остались без электроснабжения.