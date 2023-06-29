Бунт Пригожина показал, что Путин потерял монополию на силу, - Боррель

По его словам, бунт Пригожина показал, что Путин "теперь не единственный хозяин в городе".

"Слабый Путин - это большая опасность. До сих пор мы смотрели на Россию как на угрозу, потому что она была силой. Теперь мы должны смотреть на Россию как на угрозу из-за внутренней нестабильности", - добавил глава дипломатии ЕС.

При этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обеспокоен перемещением "вагнеровцев" в Беларусь. По его словам, это несет угрозу попыток проникновения в Европу с неизвестными целями.

"Это означает, что нам необходимо усилить осведомленность о границе", - добавил он.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российских солдат в том, что они нанесли удары по тыловым лагерям его наемников. По словам Пригожина, такой приказ об атаке отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Глава наемников собрал 25 тысяч своих солдат и отправился штурмовать Москву с требованием сменить военное руководство и главу Минобороны. За день под контролем “вагнеровцев” был Ростов, позже они выдвинулись в сторону столицы РФ.

Но мятеж быстро закончился - к этому привел разговор Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

На фоне таких событий в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что война между российской ФСБ и Министерством обороны входит в активную фазу.