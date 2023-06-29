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Бунт Пригожина показав, що Путін втратив монополію на силу, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Спроба державного перевороту в Росії засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина свідчить, що диктатор Володимир Путін втратив монополію на силу.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, бунт Пригожина показав, що Путін "тепер не єдиний господар у місті".

"Слабкий Путін - це велика небезпека. Досі ми дивилися на Росію як на загрозу, тому що вона була силою. Тепер ми маємо дивитися на Росію як на загрозу через внутрішню нестабільність", - додав глава дипломатії ЄС.

При цьому прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш стурбований переміщенням "вагнерівців" до Білорусі. За його словами, це несе загрозу спроби проникнення до Європи з невідомими цілями.

"Це означає, що нам необхідно посилити обізнаність щодо кордону", - додав він.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російських солдатів у тому, що вони завдали ударів по тилових таборах його найманців. За словами Пригожина, такий наказ про атаку віддав міністр оборони Сергій Шойгу.

Глава найманців зібрав 25 тисяч своїх солдатів і вирушив штурмувати Москву з вимогою змінити військове керівництво та голову Міноборони. За день під контролем "вагнерівців" був Ростов, пізніше вони вирушили у бік столиці РФ.

Але заколот швидко закінчився - до цього привела розмова Пригожина з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

На тлі таких подій у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що війна між російською ФСБ та Міністерством оборони входить в активну фазу.

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