Бунт в Одеській колонії: оголошені підозри в'язням

Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчим поліції в Одеській області повідомили про підозру семи особам, ймовірно причетним до бунту в ДУ "Південна виправна колонія № 51". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури.

Як зазначається, у травні минулого року незадоволені умовами утримання в’язні вчинили бунт, спричинивши тілесні ушкодження співробітникам пенітенціарної установи, а також підпалили службовий автомобіль та адміністративну будівлю чергової частини колонії.

"Правоохоронцями встановлено сім чоловіків, які приймали активну участь у заворушеннях. Їх дії кваліфікували за ст. 392 КК України (Дії що дезорганізують роботу установ виконання покарань)", - йдеться у повідомленні.

Наразі п’ятеро підозрюваних перебувають у слідчому ізоляторі, а ще двоє - у виправних колоніях за місцем відбування покарання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. Тоді всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів.

За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування. Пізніше стало відомо, що під час бунту в одеській колонії №51 27 травня постраждали 13 охоронців.