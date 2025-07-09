Бундесвер под ударом кибератак: в Германии фиксируют российский след

Кибератаки на немецкие вооруженные силы - Бундесвер происходят почти ежедневно. Хотя пока серьезных потерь удается избежать благодаря современным техническим средствам и квалифицированным специалистам, угроза растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Особенно тревожными стали два инцидента в июне, о которых сообщили немецкие медиа WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.
В середине месяца пострадала компания из Гессена, которая обеспечивает спутниковую связь для Бундесвера.
Из-за атаки вредоносного программного обеспечения-вымогателя угроза утечки секретной информации была реальна.
Предварительно считается, что оперативный трафик и внутренние сети Министерства обороны не пострадали. Расследование ведут уголовные полиции Гессена и Северного Рейна-Вестфалии.
Еще один инцидент коснулся инженерной фирмы в Нижней Саксонии, которая работает над проектами для Оперативного командования Бундесвера.
Компания имеет доступ к засекреченным документам, в частности "Оперативному плану Германии", регламентирующему оборону страны в случае войны. Хакеры, вероятно, связаны с российскими киберпреступниками.
Немецкие службы безопасности фиксируют усиление сотрудничества между криминальными хакерами и "хактивистами", подконтрольными российским спецслужбам.
Этот симбиоз позволяет эффективнее вести кибершпионаж, в частности в стратегических сферах: критической инфраструктуре, обороне, научных учреждениях и политических организациях.
С начала войны России против Украины в 2022 году количество масштабных кибератак на западные системы возросло. Часто применяются DDoS-атаки, фишинг и вредоносное программное обеспечение, направленное на похищение данных и саботаж.
Цифровой фронт становится ключевым в гибридной войне, о чем неоднократно заявляли представители немецких властей, включая канцлера Фридриха Мерца.
Нацбезопасность в киберпространстве обеспечивается Центром кибербезопасности Бундесвера, созданным в 2017 году, а также Федеральным управлением военной контрразведки.
Они постоянно противостоят новым угрозам и расследуют инциденты. В то же время официальное доказательство причастности России сложно из-за тщательного сокрытия следов в цифровом пространстве.
Нынешние события еще раз подчеркивают, что война в киберпространстве - это не просто криминальные атаки, а сложная гибридная угроза, тесно связанная с реальными боевыми действиями.
Ранее в этом месяце стало известно, что Евросоюз может создать новое независимое агентство для противодействия российской дезинформации и вмешательству в выборы.
Как заявил шведский депутат Европарламента Томас Тобе, это должен быть независимый центр для быстрого реагирования на информационные атаки Кремля.
В то же время, сайт РБК-Украина продолжают атаковать хакеры. По состоянию на 3 июля были признаки российского следа.
Кроме того, в прошлом году в польском издании РАР дважды была опубликована новость о якобы начале проведения "частичной мобилизации для отправки войск в Украину".
СМИ и власти страны заявили, что это была кибератака со стороны России.
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