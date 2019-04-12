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У Бундестазі сумніваються у передвиборчій програмі Зеленського

Новини » Вибори 2019    12.04.2019 - 19:51
У Бундестазі сумніваються у передвиборчій програмі Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Бундестазі слідкують за тим, яку команду представить кандидат

Заступник голови фракції християнських демократів у Бундестазі Йоганн Вадефуль заявив, що у нього багато питань щодо програми і персоналу кандидата у президенти України Володимира Зеленського. Про це Вадефуль розповів у інтерв'ю виданню DW.

За його словами, один з пунктів програми Зеленського, а саме змусити Росію заплатити компенсацію за війну на Донбасі, викликає сумнів.

"Деякі з його ідей мені видаються не надто реалістичними. Скажімо, якщо обіцяєш припинити війну і ще й змусити агресора - Росію - заплатити компенсацію, то це, звісно, добре. Але ж наскільки це реалістично?", - зазначив він.

У той самий момент, Вадефуль відмітив, що у Зеленського непогані ідеї щодо боротьби з корупцією. Він додав, що Німеччина зараз слідкує за тим, яку команду представить кандидат.

Також заступник голови фракції християнських демократів відзначив позицію щодо чинного президента та кандидата на виборах 2019 Петра Порошенка. За його словами, у них вже є досвід успішної співпраці з Порошенко.

"Що стосується президента Порошенка, то у нас вже є досвід успішної співпраці. Канцлерка Меркель разом з ним, а також президентом Путіним і тодішнім президентом (Франції Франсуа, - ред.) Олландом професійно і успішно провели переговори щодо Мінських угод", - зазначив він.

Нагадаємо, у штабі Зеленського раніше заявляли, що жодних кадрових рішень у команді кандидата не ухвалювали. У нього додали, що зараз триває процес аналізу та відбору кандидатур для призначення на державні посади. Список на призначення оголосить Володимир Зеленський.

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