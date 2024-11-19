Бундестаг снова рассмотрит предложение о передаче Украине Taurus

Парламент Германии в очередной раз рассмотрит предложение о начале поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Соответствующую инициативу вынесет на голосование Свободная демократическая партия.
Об этом заявил лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
По словам Дюрра, соответствующее предложение вынесут на рассмотрение Бундестага уже на следующей неделе.
"Правительство США принимает решительные меры в вопросе разрешения использования ракет ATACMS. Германия должна последовать этому примеру и поставить Taurus Украине", - отметил он.
В свою очередь лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, которого канцлер Олаф Шольц недавно уволил с должности министров финансов, также поддержал поставки Taurus.
"Канцлер всегда выступал против самостоятельных действий. Теперь он оказался в изоляции. США и другие страны идут впереди. Германия должна следовать за ними", - отметил Линднер.
Стоит заметить, что Германия отказывается предоставлять Украине ракеты Taurus, поскольку против выступает канцлер Олаф Шольц.
22 февраля этого года стало известно, что немецкий парламент поддержал проект резолюции с призывом к правительству Германии начать поставки оружия дальнего радиуса действия. При этом конкретно о Taurus речь в документе не шла.
В очередной раз предложение о передаче Украине Taurus Бундестаг рассмотрит после того, как США разрешили украинским воинам использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.
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