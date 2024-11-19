Бундестаг снова рассмотрит предложение о передаче Украине Taurus

По словам Дюрра, соответствующее предложение вынесут на рассмотрение Бундестага уже на следующей неделе.

"Правительство США принимает решительные меры в вопросе разрешения использования ракет ATACMS. Германия должна последовать этому примеру и поставить Taurus Украине", - отметил он.

В свою очередь лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, которого канцлер Олаф Шольц недавно уволил с должности министров финансов, также поддержал поставки Taurus.

"Канцлер всегда выступал против самостоятельных действий. Теперь он оказался в изоляции. США и другие страны идут впереди. Германия должна следовать за ними", - отметил Линднер.



