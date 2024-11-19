Бундестаг знову розгляне пропозицію про передачу Україні Taurus

Taurus для України

Варто зауважити, що Німеччина відмовляється надавати Україні ракети Taurus, оскільки проти виступає канцлер Олаф Шольц.

22 лютого цього року стало відомо, що німецький парламент підтримав проект резолюції із закликом до уряду Німеччини розпочати постачання зброї далекого радіусу дії . При цьому конкретно про Taurus у документі не йшлося.

Вкотре пропозицію про передачу Україні Taurus Бундестаг розгляне після того, як США дозволили українським воїнам використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території.

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