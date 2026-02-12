RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Было попадание в многоэтажный дом: враг атаковал Одессу дронами

Фото: ГСЧС (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Никончук Анастасия

Вечером, 12 февраля, российские террористы снова продолжили бомбить Одессу. Зафиксированы первые последствия в результате атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ГВА Сергея Лысака в сети Telegram.

Читайте также: Был "Орешник" или нет? Что известно о масштабной тревоге по Украине

Одесса вновь оказалась под ударом беспилотников. В результате атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и коммерческих объектов, в нескольких районах возникли пожары.

Поврежден жилой дом

По данным местных властей, в ходе атаки произошло попадание в многоэтажный дом. Повреждена квартира на верхних этажах здания, при этом возгорания в жилых помещениях не произошло. Спасательные службы проводят осмотр и уточняют масштабы разрушений.

Пожары на объектах инфраструктуры

Кроме жилого фонда, под удар попал объект рекреационной инфраструктуры. Там зафиксировано возгорание хозяйственных построек.

В другом районе города возник пожар на территории торгового объекта. Подразделения экстренных служб задействованы для ликвидации последствий.

Ситуация в городе

Информация о пострадавших уточняется. В городе продолжается воздушная тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое. Оперативные службы работают на местах инцидентов.

Напоминаем, что 12 февраля российские войска вновь нанесли удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК, в результате чего оборудование объекта получило значительные повреждения. По данным ДТЭК, с октября 2025 года это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании, что свидетельствует о системном характере ударов по энергетической инфраструктуре.

Отметим, что в ночь на 12 февраля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические ракеты и ударные дроны против нескольких регионов. Основной удар пришелся по Киеву, Днепру и Одессе: всего, по данным властей, было использовано 24 баллистические ракеты и 219 беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОдессаДрони