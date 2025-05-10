Не было повода для "Дня победы": армия РФ не достигла ни одной цели за год, - ISW
Вооруженные силы не позволили России захватить Покровск, Часов Яр и Торецк ко "Дню победы" 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что сопротивление Сил обороны при поддержке стран Запада, не позволило российским войскам достичь ни одной из определенных ими целей в Украине за последний год. Это лишило президента России Владимира Путина существенных боевых успехов, которые он мог бы использовать в рамках празднования "Дня победы".
В ISW отметили, что Путин не обсуждал ситуацию на поле боя в Украине во время празднования "Дня победы" в Москве 8 и 9 мая, но заявил, что вся Россия поддерживает российских военнослужащих, воюющих в Украине.
По данным экспертов, российские войска не захватили ни одного крупного города в Украине после захвата Авдеевки в феврале 2024 года. Единственный населенный пункт среднего размера, который армия РФ захватила в Украине с декабря 2024 года - это город Великая Новоселка, где до войны проживали 5 тысяч человек.
"Украинские источники ранее сообщали о намерениях российских войск захватить Покровск, Часов Яр, Торецк и остальную территорию Луганской области, а также продвинуться в Днепропетровскую область ко Дню Победы 9 мая. Однако российские войска не достигли ни одной из этих целей и фактически уже около года пытаются захватить Покровск, Часов Яр и Торецк", - констатируют в отчете.
В ISW отметили, что удары ВСУ на большие расстояния и лучше интегрированные тактические операции с использованием беспилотников вместе с оборонительными операциями и контратаками замедлили, а иногда и остановили российские наступательные операции. В ведомстве отмечают, что все это стало возможно благодаря военной поддержке Запада.
"Успешная интеграция украинских разработчиков и операторов беспилотников с Сухопутными войсками, похоже, остановила наступление России на Покровск и Торецк в 2024 и в начале 2025 годов. Украинские дальние удары по российским складам боеприпасов, объектам оборонной промышленности и нефтегазовой инфраструктуры, порой ставили под угрозу способность России поставлять войска на передовую и увеличивали постоянно растущие расходы на войну России против Украины", - говорится в отчете.
В Институте изучения войны также отметили, что в течение последнего года, украинские войска умышленно обострили другие российские уязвимости.
В частности, Силы обороны спровоцировали дефицит оперативных резервов России, начав вторжение в Курскую область в августе 2024 года и заставив российских военных передислоцировать войска из других прифронтовых районов для защиты от этого вторжения.
Ситуация на фронте
Второй день объявленного Путиным "перемирия" с 8 по 11 мая на фронте был очень сложным. Российские захватчики существенно увеличили количество боестолкновений и совершили 22 авиаудара.
По данным карт ISW, россияне продвинулись в Курской области и пытаются давить на ВСУ на пяти направлениях.
В то же время, Силы обороны освободили от захватчиков более 200 гектаров леса на севере Харьковской области.
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