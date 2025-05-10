Не було приводу для "Дня перемоги": армія РФ не досягла жодної мети за рік, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що опір Сил оборони за підтримки країн Заходу, не дозволив російським військам досягнути жодної з визначених ними цілей в Україні за останній рік. Це позбавило президента Росії Володимира Путіна суттєвих бойових успіхів, які він міг би використати в рамках святкування "Дня перемоги".

В ISW зазначили, що Путін не обговорював ситуацію на полі бою в Україні під час святкування "Дня перемоги" в Москві 8 і 9 травня, але заявив, що вся Росія підтримує російських військовослужбовців, які воюють в Україні.

За даними експертів, російські війська не захопили жодного великого міста в Україні після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року. Єдиний населений пункт середнього розміру, який армія РФ захопила в Україні з грудня 2024 року - це місто Велика Новосілка, де до війни мешкали 5 тисяч людей.

"Українські джерела раніше повідомляли про наміри російських військ захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк і решту території Луганської області, а також просунутися в Дніпропетровську область до Дня Перемоги 9 травня. Однак російські війська не досягли жодної з цих цілей і фактично вже близько року намагаються захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк", - констатують у звіті.

В ISW зазначили, що удари ЗСУ на великі відстані та краще інтегровані тактичні операції з використанням безпілотників разом з оборонними операціями і контратаками уповільнили, а подекуди і зупинили російські наступальні операції. У відомстві зазначають, що все це стало можливе завдяки військовій підтримці Заходу.

"Успішна інтеграція українських розробників і операторів безпілотників із Сухопутними військами, схоже, зупинила наступ Росії на Покровськ і Торецьк у 2024 і на початку 2025 років. Українські дальні удари по російських складах боєприпасів, об'єктах оборонної промисловості та нафтогазової інфраструктури, часом ставили під загрозу здатність Росії постачати війська на передову та збільшували витрати на війну Росії проти України, що постійно зростають", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни також зазначили, що протягом останнього року, українські війська умисно загострили інші російські вразливості.

Зокрема, Сили оборони спровокували дефіцит оперативних резервів Росії, розпочавши вторгнення в Курську область у серпні 2024 року та змусивши російських військових передислокувати війська з інших прифронтових районів для захисту від цього вторгнення.