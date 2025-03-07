Было бы замечательно, если бы все избавились от ядерного оружия, - Трамп

Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы страны отказались от ядерного оружия. По его словам, он имел продвижение в этом вопросе с Россией, а также говорил об этом с главой КНР Си Цзиньпином.

"Скажу, что мы достигли значительного прогресса с Украиной и Россией за последние дни. Было бы замечательно это завершить, чтобы не говорить о ядерном оружии. Было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Он отметил, что у США и России ядерного оружия больше всего. Китай будет иметь столько же только через четыре-пять лет. Далее американский президент в очередной раз подчеркнул, что было бы замечательно разоружиться, назвав ядерное оружие "безумием". Также он рассказал о своих продвижениях в переговорах по этому поводу.

"Было бы замечательно всем разоружиться, потому что ядерное оружие - это безумие. Это действительно безумие. Я продвинулся далеко с Россией, несмотря на эту чушь о "России, России, России". Это была полная мистификация, устроенная плохими людьми. Но я был близок к программе с Россией по разоружению, и мы привлечем Китай. Я говорил с президентом Си, он был бы рад присоединились. Но произошли плохие вещи, такие как сфальсифицированные выборы. Поэтому нам пришлось вернуться через четыре года", - рассказал президент США.

Трамп подчеркнул, что очень бы хотел начать эти переговоры, отметив, что "денуклеаризация была бы невероятной".