Президент США Дональд Трамп виступає за те, аби країни відмовилися від ядерної зброї. За його словами, він мав просування у цьому питанні з Росією, а також говорив про це з главою КНР Сі Цзіньпіном.

"Скажу, що ми досягли значного прогресу з Україною то Росією за останні дні. Було б чудово це завершити, щоб не говорити про ядерну зброю. Було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї", - заявив Трамп під час спілкування із журналістами у Білому домі.

Він зазначив, що у США та Росії ядерної зброї найбільше. Китай матиме стільки ж лише через чотири-п'ять років. Далі американський президент вкотре підкреслив, що було б чудово роззброїтись, назвавши ядерну зброю "божевіллям". Також він розповів про свої просування у переговорах щодо цього.

"Було б чудово всім роззброїтись, бо ядерна зброя - це божевілля. Це справді божевілля. Я просунувся далеко з Росією, попри цю нісенітницю про "Росію, Росію, Росію". Це була повна містифікація, влаштована поганими людьми. Але я був близький до програми з Росією щодо роззброєння, і ми залучимо Китай. Я говорив з президентом Сі, він був би радий приєдналися. Але сталися погані речі, як-от сфальсифіковані вибори. Тож нам довелося повернутися через чотири роки", - розповів президент США.

Трамп наголосив, що дуже б хотів розпочати ці переговори, зазначивши, що "денуклеаризація була б неймовірною".