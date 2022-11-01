"Было бы безумно это сделать": Джонсон о возможности использования ядерного оружия Путиным

Президент России Владимир Путин вряд ли использует ядерное оружие в войне против Украины. Если же он это сделает, то это обернется для него и РФ "полной катастрофой".

Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News .

"Я не думаю, что он это сделает. Он был бы безумным, если бы сделал это", - заявил Джонсон.

Он также добавил, что использование ядерного оружия станет "полной катастрофой" как для путинского режима, так и России. Ее экономика в таком случае будет полностью заморожена, а сам диктатор "потеряет значительную часть молчаливой поддержки, которая у него до сих пор есть" - в том числе и от Китая.

Также Джонсон подчеркнул, что Россия в случае использования ядерного оружия сразу получит ответ от НАТО.