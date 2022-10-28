Байден резко отреагировал на заявление Путина о риске применения ядерной бомбы
Президент России Владимир Путин отрицает какие-либо намерения применить ядерное оружие против Украины. Глава Белого дома Джо Байден назвал риторику российского коллеги достаточно опасной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Байдена в комментарии Newsnation.
"Если он не намерен, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности использования тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в том, как он подошел к этому. Он может положить этому конец. Убирайтесь прочь из Украины", - заявил Байден.
Отметим, что, по словам Путина, пока ядерное оружие существует, миру всегда будет угрожать опасность его применения. В то же время глава Кремля отрицал якобы намерения использовать его против Украины.
"Что происходит на самом деле. Мы инициативно ничего никогда не говорили о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали западные лидеры", – заявил Путин.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам министра обороны США Ллойда Остина, ответ на применение Россией ядерного оружия будет международным.
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