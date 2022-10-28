ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден резко отреагировал на заявление Путина о риске применения ядерной бомбы

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 09:38
Байден резко отреагировал на заявление Путина о риске применения ядерной бомбы Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент России Владимир Путин отрицает какие-либо намерения применить ядерное оружие против Украины. Глава Белого дома Джо Байден назвал риторику российского коллеги достаточно опасной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Байдена в комментарии Newsnation.

"Если он не намерен, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности использования тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в том, как он подошел к этому. Он может положить этому конец. Убирайтесь прочь из Украины", - заявил Байден.

Отметим, что, по словам Путина, пока ядерное оружие существует, миру всегда будет угрожать опасность его применения. В то же время глава Кремля отрицал якобы намерения использовать его против Украины.

"Что происходит на самом деле. Мы инициативно ничего никогда не говорили о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали западные лидеры", – заявил Путин.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам министра обороны США Ллойда Остина, ответ на применение Россией ядерного оружия будет международным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Джозеф Байден Ядерное оружие
NEWS
Варвары бьют по нашей энергетике, но мы достойно пройдем эту тьму, - Зеленский
Варвары бьют по нашей энергетике, но мы достойно пройдем эту тьму, - Зеленский
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год