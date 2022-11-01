"Было бы безумно это сделать": Джонсон о возможности использования ядерного оружия Путиным
Президент России Владимир Путин вряд ли использует ядерное оружие в войне против Украины. Если же он это сделает, то это обернется для него и РФ "полной катастрофой".
Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News.
"Я не думаю, что он это сделает. Он был бы безумным, если бы сделал это", - заявил Джонсон.
Он также добавил, что использование ядерного оружия станет "полной катастрофой" как для путинского режима, так и России. Ее экономика в таком случае будет полностью заморожена, а сам диктатор "потеряет значительную часть молчаливой поддержки, которая у него до сих пор есть" - в том числе и от Китая.
Также Джонсон подчеркнул, что Россия в случае использования ядерного оружия сразу получит ответ от НАТО.
Ранее Путин сказал, что не намерен использовать ядерное оружие. Глава Белого дома Джо Байден назвал риторику российского коллеги достаточно опасной.
"Если он не намерен, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности использования тактического ядерного оружия?" - сказал тогда Байден.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны США Ллойда Остина, ответ на применение Россией ядерного оружия будет международным.