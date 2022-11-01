ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Было бы безумно это сделать": Джонсон о возможности использования ядерного оружия Путиным

Новина українською →
Великобритания, Вторник 01 ноября 2022 20:02
"Было бы безумно это сделать": Джонсон о возможности использования ядерного оружия Путиным Фото: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент России Владимир Путин вряд ли использует ядерное оружие в войне против Украины. Если же он это сделает, то это обернется для него и РФ "полной катастрофой".

Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News.

"Я не думаю, что он это сделает. Он был бы безумным, если бы сделал это", - заявил Джонсон.

Он также добавил, что использование ядерного оружия станет "полной катастрофой" как для путинского режима, так и России. Ее экономика в таком случае будет полностью заморожена, а сам диктатор "потеряет значительную часть молчаливой поддержки, которая у него до сих пор есть" - в том числе и от Китая.

Также Джонсон подчеркнул, что Россия в случае использования ядерного оружия сразу получит ответ от НАТО.

Ранее Путин сказал, что не намерен использовать ядерное оружие. Глава Белого дома Джо Байден назвал риторику российского коллеги достаточно опасной.

"Если он не намерен, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности использования тактического ядерного оружия?" - сказал тогда Байден.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны США Ллойда Остина, ответ на применение Россией ядерного оружия будет международным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерное оружие Борис Джонсон
NEWS
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне