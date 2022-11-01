"Було б божевільно це зробити": Джонсон про можливість використання ядерної зброї Путіним

Президент Росії Володимир Путін навряд чи використає ядерну зброю у війні проти України. Якщо ж він це зробить, то це обернеться для нього і РФ "повною катастрофою".

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Sky News .

"Я не думаю, що він це зробить. Він був би божевільним, якби зробив це", - заявив Джонсон.

Він также додав, що використання ядерної зброї стане "повною катастрофою" як для путінського режиму, так і для Росії. Її економіка в такому випадку буде повністю заморожена, а сам диктатор "втратить значну частину мовчазної підтримки, яка в нього досі є" - в тому числі, і від Китаю.

Також Джонсон наголосив, що Росія, у випадку використання ядерної зброї, одразу отримає відповідь від НАТО.