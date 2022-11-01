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"Було б божевільно це зробити": Джонсон про можливість використання ядерної зброї Путіним

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Велика Британія, Вівторок 01 листопада 2022 20:02
"Було б божевільно це зробити": Джонсон про можливість використання ядерної зброї Путіним Фото: кколишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Росії Володимир Путін навряд чи використає ядерну зброю у війні проти України. Якщо ж він це зробить, то це обернеться для нього і РФ "повною катастрофою".

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Sky News.

"Я не думаю, що він це зробить. Він був би божевільним, якби зробив це", - заявив Джонсон.

Він также додав, що використання ядерної зброї стане "повною катастрофою" як для путінського режиму, так і для Росії. Її економіка в такому випадку буде повністю заморожена, а сам диктатор "втратить значну частину мовчазної підтримки, яка в нього досі є" - в тому числі, і від Китаю.

Також Джонсон наголосив, що Росія, у випадку використання ядерної зброї, одразу отримає відповідь від НАТО.

Раніше Путін сказав, що не збирається використовувати ядерну зброю. Голова Білого Дому Джо Байден назвав риторику російського колеги доволі небезпечною.

"Якщо він не має наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість використання тактичної ядерної зброї?" - сказав тоді Байден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, відповідь на застосування Росією ядерної зброї буде міжнародною.

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Ядерна зброя Борис Джонсон
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