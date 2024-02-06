Были водителями "гуманитарки". Во Львовской области правоохранитель переправлял уклонистов за границу

По данным следствия, еще в 2019 году подозреваемый основал общество с ограниченной ответственностью, занимавшееся оптовой торговлей. А уже в 2022 году он начал работу в правоохранительных органах. Но подозреваемый продолжил управлять компанией. В марте 2023 года фирма получила лицензию на международную автоперевозку грузов.

В то время у мужчины появилась идея того, что кроме грузов переправлять за границу можно еще и мужчин призывного возраста. Он регистрировал как водителей компании желающих нелегально попасть в Европу в системе "Путь". По данным следствия, стоимость такой "услуги" стартовала от 5000 долларов.

Следователи выяснили, что с марта по август 2023 за пределы страны под видом "водителей" предприятия уехали из Украины и не вернулись 5 человек. Правоохранителю доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через границу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Новый законопроект о мобилизации

30 января Кабинет министров повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документ предлагает изменить порядок ее проведения.

В частности, среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным рассылались через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.

Кроме того, комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки имеет вопрос о наказании для уклонистов в новом законопроекте о мобилизации.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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