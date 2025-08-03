Были попадания: чем Россия атаковала Украину ночью и как отработала ПВО

Россия в ночь на 3 августа атаковала Украину 76 дронами и 7 ракетами. Несмотря на то, что силы ПВО обезвредили большинство целей, были и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 61 воздушную цель - 60 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны, а также баллистическую ракету "Искандер-М".

Последствия атаки РФ

Напомним, вечером 2 августа россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. По состоянию на утро известно, что в городе в результате обстрела разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 дома, 12 многоэтажек, шесть автомобилей, отделение почты и магазин стройматериалов - повреждены.

Количество травмированных из-за ракетного удара по Николаеву возросло до семи человек.

Также этой ночью оккупанты атаковали Балаклею и Чугуев в Харьковской области. В результате ударов есть пострадавшие.