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Были попадания: чем Россия атаковала Украину ночью и как отработала ПВО

Киев, Воскресенье 03 августа 2025 09:12
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Были попадания: чем Россия атаковала Украину ночью и как отработала ПВО Фото: РФ выпустила по Украине 76 дронов и ракеты разных типов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 3 августа атаковала Украину 76 дронами и 7 ракетами. Несмотря на то, что силы ПВО обезвредили большинство целей, были и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне этой ночью выпустили:

  • 76 ударных "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям: Шаталово, Курск, Миллерово;
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М" из Брянской области;
  • 5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области;
  • 1 крылатую ракету Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона обезвредила 61 воздушную цель - 60 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны, а также баллистическую ракету "Искандер-М".

"Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Последствия атаки РФ

Напомним, вечером 2 августа россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. По состоянию на утро известно, что в городе в результате обстрела разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 дома, 12 многоэтажек, шесть автомобилей, отделение почты и магазин стройматериалов - повреждены.

Количество травмированных из-за ракетного удара по Николаеву возросло до семи человек.

Также этой ночью оккупанты атаковали Балаклею и Чугуев в Харьковской области. В результате ударов есть пострадавшие.

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