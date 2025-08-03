Были попадания: чем Россия атаковала Украину ночью и как отработала ПВО
Россия в ночь на 3 августа атаковала Украину 76 дронами и 7 ракетами. Несмотря на то, что силы ПВО обезвредили большинство целей, были и попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне этой ночью выпустили:
- 76 ударных "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям: Шаталово, Курск, Миллерово;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М" из Брянской области;
- 5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области;
- 1 крылатую ракету Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона обезвредила 61 воздушную цель - 60 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны, а также баллистическую ракету "Искандер-М".
"Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.
Последствия атаки РФ
Напомним, вечером 2 августа россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. По состоянию на утро известно, что в городе в результате обстрела разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 дома, 12 многоэтажек, шесть автомобилей, отделение почты и магазин стройматериалов - повреждены.
Количество травмированных из-за ракетного удара по Николаеву возросло до семи человек.
Также этой ночью оккупанты атаковали Балаклею и Чугуев в Харьковской области. В результате ударов есть пострадавшие.