Были сигналы о поддержке. Генсек НАТО оценил план победы Украины

"Мы все хотим, чтобы Украина выиграла. Мы хотим, чтобы Путин забыл о своих амбициях. Ведь здесь речь идет о наших ценностях, о нашей коллективной безопасности. И по всем этим причинам мы будем продолжать делать все для того, чтобы у Украины было то, в чем она нуждается. Речь идет о материальной поддержке, военной и гуманитарной поддержке. То есть всю поддержку, в которой она нуждается, чтобы отражать атаки России", - сказал Рютте.

Он добавил, что вчера, 17 октября, во время встречи Совета Украина-НАТО союзники не рассматривали каждый пункт плана победы в отдельности. Но среди партнеров были сигналы поддержки.

"В зале были конкретные сигналы, что украинское правительство, украинский президент получают поддержку наших союзников. Мы ни что не будем обсуждать без Украины", - добавил генсек.

По словам Рютте, союзными обсудили, как должны обеспечивать поддержку Украины

"Украина получит ту помощь, в которой она нуждается. Украинский оборонпром будет продолжать работать. Они сейчас прекрасно изготавливают дроны и другую технику. И, конечно, мы будем оказывать поддержку со стороны учений и тому подобное. Чтобы все это продолжалось и дальше. Вот на чем мы сосредотачивали наше внимание" , – сказал он.