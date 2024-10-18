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Были сигналы о поддержке. Генсек НАТО оценил план победы Украины

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Союзники НАТО хотят, чтобы Украина выиграла в войне с Россией. Украина получит от Альянса помощь, в которой она нуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютта на пресс-конференции во время встречи министров обороны.

"Мы все хотим, чтобы Украина выиграла. Мы хотим, чтобы Путин забыл о своих амбициях. Ведь здесь речь идет о наших ценностях, о нашей коллективной безопасности. И по всем этим причинам мы будем продолжать делать все для того, чтобы у Украины было то, в чем она нуждается. Речь идет о материальной поддержке, военной и гуманитарной поддержке. То есть всю поддержку, в которой она нуждается, чтобы отражать атаки России", - сказал Рютте.

Он добавил, что вчера, 17 октября, во время встречи Совета Украина-НАТО союзники не рассматривали каждый пункт плана победы в отдельности. Но среди партнеров были сигналы поддержки.

"В зале были конкретные сигналы, что украинское правительство, украинский президент получают поддержку наших союзников. Мы ни что не будем обсуждать без Украины", - добавил генсек.

По словам Рютте, союзными обсудили, как должны обеспечивать поддержку Украины

"Украина получит ту помощь, в которой она нуждается. Украинский оборонпром будет продолжать работать. Они сейчас прекрасно изготавливают дроны и другую технику. И, конечно, мы будем оказывать поддержку со стороны учений и тому подобное. Чтобы все это продолжалось и дальше. Вот на чем мы сосредотачивали наше внимание" , – сказал он.

 

 

План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил план победы в парламенте и раскрыл главные его детали. План состоит из пяти пунктов (оборона, военные, сдерживание, безопасность). Он также предусматривает быстрое приглашение Украины в НАТО.

Вчера, 17 октября, Зеленский представил план европейским лидерам в Брюсселе.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг главные пункты украинского плана, в частности, касающиеся дальнобойного оружия и приглашения в НАТО.

У президента США Байдена заявили, что для членства Украины в НАТО нужны реформы.

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